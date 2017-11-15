Национальный центр кибербезопасности Великобритании зафиксировал атаки российских хакеров на СМИ

Руководитель британского Национального центра кибербезопасности Киаран Мартин обвинил российских хакеров в атаках на СМИ, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

«Я могу подтвердить, что за истекший год Национальный центр кибербезопасности фиксировал российское вмешательство, которое проявлялось в атаках на британские СМИ и на компании энергетического и телекоммуникационного сектора», – цитирует его Reuters.

Национальный центр кибербезопасности был создан год назад при Центре правительственной связи, главной цифровой спецслужбе Британии.