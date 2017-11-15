Праздник День без компьютера — выбор югорчан

11 ноября в конференц-зале Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина подвели итоги творческого конкурса рисунков и видеоработ в рамках социальной акции «День без компьютера».
Напомним, что «Ассоциация частных медицинских организаций при Сургутской торгово-промышленной палате» с 15 сентября по 20 октября 2017 года провела творческий конкурс «День без компьютера». Событие приурочено к проведению социальной акции посвященной году здоровья на территории Югры.
Информационную кампанию «Ассоциации частных медицинских предпринимателей» поддержали в Администрации города Сургута в начале текущего года, включив её в масштабный план по проведению года здоровья. Он включает в себя перечень мероприятий, направленных на сохранение здоровья. А реализуют их исполнение организации, которые стоят на страже хорошего самочувствия горожан.
Год здоровья, объявленный губернатором Югры Натальей Комаровой в 2017 году на территории автономного округа, близится к концу, однако, план его проведения не остался на бумаге. Мероприятия, которые проходили в течение года, как и итоги творческого конкурса показали, что здоровый образ жизни для югорчан — не пустые слова.
«Цифровой мир, техника — это продолжение человеческих желаний, стремлений, амбиций и самой эволюционирующей жизни. Техника стала продолжением частей тела, органов чувств, нервных окончаний… Как и другие наши современники, конкурсанты иногда увлекаются компьютерными играми и путешествиями в сети. Но это не мешает им принимать участие в общественной жизни города, что отражают созданные в работах неповторимые образы и картины, в которых царит удивительная атмосфера жизнелюбия и добра.
Для многих правильное питание, занятия физкультурой и спортом являются осознанной, неотъемлемой частью жизни и помогают поддерживать и улучшать здоровье и дарят счастье, которое не заменишь виртуальным суррогатом. Наши неравнодушные земляки жаждут жить полноценно. Они активны, хотят проводить больше времени на свежем воздухе, кататься на велосипедах и лыжах, бегать, заниматься гимнастикой, и просто ходить по дорожкам и встречаться с людьми вне всемирной паутины. Без такого общения с людьми, природой, спортом человечество вымрет».
Подтверждением вышесказанного стало большое количество конкурсных работ, обсуждаемых тем и немалое количество горожан, пришедших на церемонию награждения.
Участниками конкурса стали не только сургутяне, свои работы прислали жители г. Лянтор, посёлков Федоровский, Белый Яр, Солнечный. Дети и взрослые. Как организованно, — от учреждений и предприятий города, так и в частном порядке. Уровень профессионализма тех, кто искренне любит свой округ и живёт его жизнью, не имел значения, все работы получились интересными и креативными.
Конкурс предоставил возможность:
- показать свое отношение к социальным проблемам общества и способы их решения;
- дать свой посыл в информационное пространство и изменение жизни земляков;
- подчеркнуть важность заботы о здоровье;
- и, наконец, собственным примером продемонстрировать, что день без компьютера - это реально, просто, и полезно для здоровья.
Как это было?
Торжественная церемония награждения состоялась в предпоследний месяц уходящего года, став важным итогом, подчёркивающим значимость этого проекта. Отличная возможность задуматься о важности обсуждаемой темы для тех, кто прежде этого не делал.
К началу церемонии награждения победителей и призеров городского конкурса, в конференц-зале Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина буквально не было свободных мест.
Итак, зал был полон, участники, их родные и близкие сгорали от нетерпения.
Ведущие заряжали отличным настроением всех присутствующих и задавали темп празднику.
В своей приветственной речи председатель жюри конкурса исполнительный директор Ассоциации частных медицинских организаций при Сургутской торгово-промышленной палате, директор лечебно-диагностического центра «Наджа»П. В. Пархомович представил
Членов экспертного Жюри конкурса:
- начальник службы по охране здоровья населения Администрации г. Сургута И.А. Шалыгина;
- заведующий Сургутским филиалом БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики» В. Б. Пидзамкив
- член Правления Ассоциации частных медицинских организаций,генеральный директор ООО «РегионМед-86», А. Г. Приходько
Павел Вадимович рассказал собравшимся как прошёл конкурсный отбор. Он поделился своим впечатлением о высоком уровне представленных работ. Экспертному жюри пришлось нелегко при выборе победителей.
«Самому старшему участнику нашего Конкурса - 24 года, а самому младшему – всего 3 года.
В общей сложности мы оценили 70 конкурсных работ творческого конкурса рисунков и видеороликов социальной акции «День без компьютера». И, не скрою, что меня переполняет гордость за то, что наши земляки не осталась равнодушными к призыву медицинского сообщества. Призеры и победители определены в 3 установленных положением о конкурсе и 6 специальных номинациях. Важно отметить, что участники даже юного возраста знают, какие шаги необходимо предпринимать для сохранения ресурсов своего организма.
Мероприятие продолжила церемония награждения победителей конкурса. Кто же наши победители?
В номинации «Рисунок» (возраст от 6 до 11 лет)
3 место заняла Шамурханова Мадина 6 л.детский сад №21 «Светлячок», г.Сургут.
2 место в данной номинации заняла Зайнутдинова Юлия 10 л.«Средняя общеобразовательная школа №26»,г.Сургут
1 место присуждено Денисенко Алине 11л., «Средняя общеобразовательная школа №31», г.Сургут.
В номинации «Рисунок» (возраст 12 -17 лет)
3 место присуждено Газе Ирине13 лет «Средняя образовательная школа №4», г.Лянтор.
2 место заняла Круглова Алена14 лет Молодежно-подростковый клуб «Истоки»
Муниципальное Бюджетное Учреждение «Вариант», г.Сургут.
И победителем конкурса рисунков «День без компьютера» в 2017 году стала Дильманбетова Алсу16 лет, «Средняя образовательная школа №1", пос. Федоровски.,
В конкурсном отборе приняли участие 20 видеороликов. Из них 11 авторских и 9 коллективных.
В номинации лучший видеоролик места распределились так:
3 место Литвиненко Милана 8 лет
2 место. Девяткова Дарья20 лет «Сургутский филиал Финансового университета» г.Сургут.
1 место «Творческая группа средней школы №31», г.Сургут.
Всем призерам конкурса вручены Дипломы победителя, Подарочные сертификаты в Аквапарк «Аквамарин» (на 2 персоны), и Подарочные сертификаты в магазин «Спортмастер» или «Читай-город».
Церемония продолжилась награждением призеров в спецноминациях:
Лейтмотивом спецноминаций стала тема «Без компьютера — мы вместе!». Коллективы «Сургутской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Центра социальной помощи семье и детям “Зазеркалье”» получили Сертификаты участника и специальные призы от партнеров мероприятия – ООО «РегионМед86» и группы компаний «Наджа»: подарочные сертификаты в магазины «Леонардо» и «Акварель».
В номинации «Сохранение семейных ценностей» отмечены:
- Челпан Ярослав 3г. + Челпан Анастасия — ЛДЦ «Наджа»;
- Семья Самойличенко: Андрей — 8л, Валерия – 15 л., Лада – 17 л. (мама: Ефанова Е. Н. – «Сургутский государственный университет»).
В спецноминация «Расту здоровым!» наиболее показательными стали работы
Захаровой Лизы, 4,5 года — от Центр пластической хирургии.
Гаяздиновой Елизаветы 5 лет д/с N21 «Светлячок» и
Халиковой Миланы, 5 лет — от лечебно-диагностический центр «Наджа».
В номинации «Новаторское воплощение идеи» отмечены:
- Белицкий Савелий 9 лет (витраж) ООО УЗ ЛДЦ «Наджа»;
- Степанова Лидия (витраж) 13 лет ООО УЗ ЛДЦ «Наджа».
В номинации «Свобода выбора» за работу «Альбом» награждена Чеботаева Марина 7 кл., МБОУ СОШ №26.
В номинации «Мы выбираем здоровый образ жизни» выделены работы:
Ёлтышева Егора 7л. МБОУ СОШ № 26 и Тимченко Елизаветы 7 лет МБОУ СОШ № 26.
Призеры спецноминаций получили Сертификаты участника и специальные призы от организаторов Конкурса и памятные призы от партнеров мероприятия, — ООО «РегионМед86» и группы компаний «Наджа», – билеты на представления:
- «Новые приключения Белоснежки» — в Сургутскую филармонию и «Здесь живут чудеса» — в Дворец искусств «Нефтяник».
- Наиболее активное участие (более 10 работ) - приняли ребята из:
- МБОУ лицей №3 и МБОУ СОШ № 26 г. Сургута,
- БУ «Центр социальной помощи семье и детям "Зазеркалье"»,
- Федоровская СОШ №1,
- члены ДШО «Я+ТЫ=МЫ» МАОУ «Белоярская СОШ №1»,
- МБОУ «Солнечная СОШ№1»
- Муниципальное Бюджетное Учреждение «Вариант» Молодежно-подростковый клуб «Истоки».
В связи с чем, были отмечены наставники и руководители творческих работ, занявших призовые места. Благодарственные письма от организаторов Конкурса и сертификат на посещение Ресторана от партнера мероприятия - ресторана «Фреско» получили:
- Денисенко Олеся Леонидовна Средняя общеобразовательная школа 31
- Шамрай Наталия Григорьевна Средняя общеобразовательная школа № 26
- Фатьянова Наталья Анатольевна детский сад №21 «Светлячок»
- Лазарева Елена Исмаиловна Федоровская «Средняя общеобразовательная школа №1"
- Ракитина Татьяна Николаевна МБУ «Вариант», Молодежно-подростковый клуб «Истоки»
- Горбачева Яна Александровна «Средняя образовательная школа №4" г.Лянтор
- Денисова Виктория АнатольевнаМБОУ средняя школа №31 г. Сургут
- Шахова Екатерина Александровна МБОУ средняя школа №31 г. Сургут
- Орлова Любовь Геннадьевна Сургутский филиал Финансового университета
- Ульянкина Олеся Валерьевна ООО Лечебно-диагностический центр «Наджа»
- Адаева Светлана Николаевна Средняя общеобразовательная школа № 26.
Участникам предоставилась уникальная знакомства с креативными людьми, идеи которых не только вскрывают социальные проблемы общества, но и помогают найти пути их решения.
Благодарности достойны все участники. В каждой конкурсной работе, красной нитью проходит мысль, основная мысль, что Сургут действительно стремится к тому, чтобы стать территорией здоровья. Общество всерьез задумывается о зависимости от интернета, и в особенности от социальных сетей.
После проведения акции «День без компьютера» не остается сомнений, что югорчане, единой командой готовы активно двигаться вперед и виртуальная жизнь не сможет заменить им реального общения.
Сертификаты получили все участники, а благодарственные письма от организаторов конкурса вручены всем коллективам.
Организаторы конкурса предложили разместить признанные лучшими работы и шорт-листы рисунков, смонтированные в видеоряд на телевидении, сети Интернет, сетевых и печатных изданиях СМИ, светодиодных экранах, стритбордах, полиграфической и сувенирной продукции и при оформлении городского пространства.
Очень символично, что эти значимые мероприятия: и социальная, Акция и творческий конкурс, объединены. Не вызывает сомнений, что югорчане, единой командой будут активно двигаться вперед и виртуальная жизнь не сможет заменить реального общения.
Ведущие от лица Ассоциации частных медицинских предпринимателей при Сургутской торгово-промышленной палате поблагодарли всех участников и партнеров Конкурса.
И от души поздравили всех тех, кто не поленился и высказал свое здоровое мнение!
Мероприятие закончилось мини флешмобом. При выходе из здания библиотеки волонтеры вручили каждому воздушные шары, которые все вместе выпустили в небо в знак согласия с девизом акции: «День без компьютера — просто, радостно и полезно для здоровья»!!!!
КРАТКАЯ СПРАВКА:
Ассоциация частных медицинских организаций при Сургутской торгово-промышленной палате создана в конце 2015 года. Ассоциация объединила как опытные компании, так и только что пришедшие в медицинский бизнес.
За первый год работы число членов Ассоциации увеличилось вдвое, а среднесписочная численность работающих составила более 350 человек.
Сегодня это десять частных клиник, более 50 видов медицинской помощи взрослому и детскому населению. Ежемесячно клиники, члены Ассоциации, принимают более 7 000 человек, оказывая более 60 000 услуг.
Ассоциация участвует в общественной экспертизе законотворческой деятельности и является учредителем и организатором ряда значимых мероприятий в медико-социальной сфере.
Члены Ассоциации считают общественные акции, направленные на решение важных социальных вопросов, не менее значимыми, чем задачи оказания медицинских услуг.
Сотрудники медицинских учреждений являются популяризаторами здорового образа жизни в процессе профессиональной деятельности, участвуют в городских спортивных мероприятиях (Олимпийский День бега, городской турнир по дворовому футболу).
Социальная работа также проводится во всех медицинских учреждениях:
2014 - 2016 г.г. — участие в ежегодном Международном Дне Диагностики меланомы.
2015 г. – стали одним из спонсоров издания книги Е. Задорожной «Кто попадает в рай?», посвященной женщинам, столкнувшимся с болезнью, тем, кто победил страшный недуг, и врачам – онкологам и хирургам.
2016 г. — инициатор и организатор Социальной Акции «Розовая ленточка», посвященной проблеме борьбы с раком молочной железы, с целью привлечения внимания общественности к данному заболеванию.
2016 г. — участие в презентация книги Е. Задорожной «Кто попадает в рай?», которая прошла в Центральной городской библиотеке им. Пушкина. Книга раздавалась бесплатно медицинским работникам и пациентам медицинских учреждений.
2017 г. — социальная Акция «День без компьютера».
В перспективах развития Ассоциации — создание саморегулиру
Про культуру, спорт и туризм в Сургутском районе /Руслан Марценковский/ ONLINE 15 ноября в 14:30