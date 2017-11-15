Праздник День без компьютера — выбор югорчан

11 ноября в конференц-зале Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина подвели итоги творческого конкурса рисунков и видеоработ в рамках социальной акции «День без компьютера».

Напомним, что «Ассоциация частных медицинских организаций при Сургутской торгово-промышленной палате» с 15 сентября по 20 октября 2017 года провела творческий конкурс «День без компьютера». Событие приурочено к проведению социальной акции посвященной году здоровья на территории Югры.

Информационную кампанию «Ассоциации частных медицинских предпринимателей» поддержали в Администрации города Сургута в начале текущего года, включив её в масштабный план по проведению года здоровья. Он включает в себя перечень мероприятий, направленных на сохранение здоровья. А реализуют их исполнение организации, которые стоят на страже хорошего самочувствия горожан.

Год здоровья, объявленный губернатором Югры Натальей Комаровой в 2017 году на территории автономного округа, близится к концу, однако, план его проведения не остался на бумаге. Мероприятия, которые проходили в течение года, как и итоги творческого конкурса показали, что здоровый образ жизни для югорчан — не пустые слова.

«Цифровой мир, техника — это продолжение человеческих желаний, стремлений, амбиций и самой эволюционирующей жизни. Техника стала продолжением частей тела, органов чувств, нервных окончаний… Как и другие наши современники, конкурсанты иногда увлекаются компьютерными играми и путешествиями в сети. Но это не мешает им принимать участие в общественной жизни города, что отражают созданные в работах неповторимые образы и картины, в которых царит удивительная атмосфера жизнелюбия и добра.

Для многих правильное питание, занятия физкультурой и спортом являются осознанной, неотъемлемой частью жизни и помогают поддерживать и улучшать здоровье и дарят счастье, которое не заменишь виртуальным суррогатом. Наши неравнодушные земляки жаждут жить полноценно. Они активны, хотят проводить больше времени на свежем воздухе, кататься на велосипедах и лыжах, бегать, заниматься гимнастикой, и просто ходить по дорожкам и встречаться с людьми вне всемирной паутины. Без такого общения с людьми, природой, спортом человечество вымрет».

Подтверждением вышесказанного стало большое количество конкурсных работ, обсуждаемых тем и немалое количество горожан, пришедших на церемонию награждения.

Участниками конкурса стали не только сургутяне, свои работы прислали жители г. Лянтор, посёлков Федоровский, Белый Яр, Солнечный. Дети и взрослые. Как организованно, — от учреждений и предприятий города, так и в частном порядке. Уровень профессионализма тех, кто искренне любит свой округ и живёт его жизнью, не имел значения, все работы получились интересными и креативными.

Конкурс предоставил возможность:

показать свое отношение к социальным проблемам общества и способы их решения;

дать свой посыл в информационное пространство и изменение жизни земляков;

подчеркнуть важность заботы о здоровье;

и, наконец, собственным примером продемонстрировать, что день без компьютера - это реально, просто, и полезно для здоровья.

Как это было?

Торжественная церемония награждения состоялась в предпоследний месяц уходящего года, став важным итогом, подчёркивающим значимость этого проекта. Отличная возможность задуматься о важности обсуждаемой темы для тех, кто прежде этого не делал.

К началу церемонии награждения победителей и призеров городского конкурса, в конференц-зале Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина буквально не было свободных мест.

Итак, зал был полон, участники, их родные и близкие сгорали от нетерпения.

Ведущие заряжали отличным настроением всех присутствующих и задавали темп празднику.

В своей приветственной речи председатель жюри конкурса исполнительный директор Ассоциации частных медицинских организаций при Сургутской торгово-промышленной палате, директор лечебно-диагностического центра «Наджа»П. В. Пархомович представил

Членов экспертного Жюри конкурса:

начальник службы по охране здоровья населения Администрации г. Сургута И.А. Шалыгина;

заведующий Сургутским филиалом БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской профилактики» В. Б. Пидзамкив

член Правления Ассоциации частных медицинских организаций,генеральный директор ООО «РегионМед-86», А. Г. Приходько

Павел Вадимович рассказал собравшимся как прошёл конкурсный отбор. Он поделился своим впечатлением о высоком уровне представленных работ. Экспертному жюри пришлось нелегко при выборе победителей.

«Самому старшему участнику нашего Конкурса - 24 года, а самому младшему – всего 3 года.

В общей сложности мы оценили 70 конкурсных работ творческого конкурса рисунков и видеороликов социальной акции «День без компьютера». И, не скрою, что меня переполняет гордость за то, что наши земляки не осталась равнодушными к призыву медицинского сообщества. Призеры и победители определены в 3 установленных положением о конкурсе и 6 специальных номинациях. Важно отметить, что участники даже юного возраста знают, какие шаги необходимо предпринимать для сохранения ресурсов своего организма.

Мероприятие продолжила церемония награждения победителей конкурса. Кто же наши победители?

В номинации «Рисунок» (возраст от 6 до 11 лет)

3 место заняла Шамурханова Мадина 6 л.детский сад №21 «Светлячок», г.Сургут.

2 место в данной номинации заняла Зайнутдинова Юлия 10 л.«Средняя общеобразовательная школа №26»,г.Сургут

1 место присуждено Денисенко Алине 11л., «Средняя общеобразовательная школа №31», г.Сургут.

В номинации «Рисунок» (возраст 12 -17 лет)

3 место присуждено Газе Ирине13 лет «Средняя образовательная школа №4», г.Лянтор.

2 место заняла Круглова Алена14 лет Молодежно-подростковый клуб «Истоки»

Муниципальное Бюджетное Учреждение «Вариант», г.Сургут.

И победителем конкурса рисунков «День без компьютера» в 2017 году стала Дильманбетова Алсу16 лет, «Средняя образовательная школа №1", пос. Федоровски.,

В конкурсном отборе приняли участие 20 видеороликов. Из них 11 авторских и 9 коллективных.

В номинации лучший видеоролик места распределились так:

3 место Литвиненко Милана 8 лет

2 место. Девяткова Дарья20 лет «Сургутский филиал Финансового университета» г.Сургут.

1 место «Творческая группа средней школы №31», г.Сургут.

Всем призерам конкурса вручены Дипломы победителя, Подарочные сертификаты в Аквапарк «Аквамарин» (на 2 персоны), и Подарочные сертификаты в магазин «Спортмастер» или «Читай-город».

Церемония продолжилась награждением призеров в спецноминациях:

Лейтмотивом спецноминаций стала тема «Без компьютера — мы вместе!». Коллективы «Сургутской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Центра социальной помощи семье и детям “Зазеркалье”» получили Сертификаты участника и специальные призы от партнеров мероприятия – ООО «РегионМед86» и группы компаний «Наджа»: подарочные сертификаты в магазины «Леонардо» и «Акварель».

В номинации «Сохранение семейных ценностей» отмечены:

Челпан Ярослав 3г. + Челпан Анастасия — ЛДЦ «Наджа»;

Семья Самойличенко: Андрей — 8л, Валерия – 15 л., Лада – 17 л. (мама: Ефанова Е. Н. – «Сургутский государственный университет»).

В спецноминация «Расту здоровым!» наиболее показательными стали работы

Захаровой Лизы, 4,5 года — от Центр пластической хирургии.

Гаяздиновой Елизаветы 5 лет д/с N21 «Светлячок» и

Халиковой Миланы, 5 лет — от лечебно-диагностический центр «Наджа».

В номинации «Новаторское воплощение идеи» отмечены:

Белицкий Савелий 9 лет (витраж) ООО УЗ ЛДЦ «Наджа»;

Степанова Лидия (витраж) 13 лет ООО УЗ ЛДЦ «Наджа».

В номинации «Свобода выбора» за работу «Альбом» награждена Чеботаева Марина 7 кл., МБОУ СОШ №26.

В номинации «Мы выбираем здоровый образ жизни» выделены работы:

Ёлтышева Егора 7л. МБОУ СОШ № 26 и Тимченко Елизаветы 7 лет МБОУ СОШ № 26.

Призеры спецноминаций получили Сертификаты участника и специальные призы от организаторов Конкурса и памятные призы от партнеров мероприятия, — ООО «РегионМед86» и группы компаний «Наджа», – билеты на представления:

«Новые приключения Белоснежки» — в Сургутскую филармонию и «Здесь живут чудеса» — в Дворец искусств «Нефтяник».

Наиболее активное участие (более 10 работ) - приняли ребята из:

МБОУ лицей №3 и МБОУ СОШ № 26 г. Сургута,

БУ «Центр социальной помощи семье и детям "Зазеркалье"»,

Федоровская СОШ №1,

члены ДШО «Я+ТЫ=МЫ» МАОУ «Белоярская СОШ №1»,

МБОУ «Солнечная СОШ№1»

Муниципальное Бюджетное Учреждение «Вариант» Молодежно-подростковый клуб «Истоки».

В связи с чем, были отмечены наставники и руководители творческих работ, занявших призовые места. Благодарственные письма от организаторов Конкурса и сертификат на посещение Ресторана от партнера мероприятия - ресторана «Фреско» получили:

Денисенко Олеся Леонидовна Средняя общеобразовательная школа 31

Шамрай Наталия Григорьевна Средняя общеобразовательная школа № 26

Фатьянова Наталья Анатольевна детский сад №21 «Светлячок»

Лазарева Елена Исмаиловна Федоровская «Средняя общеобразовательная школа №1"

Ракитина Татьяна Николаевна МБУ «Вариант», Молодежно-подростковый клуб «Истоки»

Горбачева Яна Александровна «Средняя образовательная школа №4" г.Лянтор

Денисова Виктория АнатольевнаМБОУ средняя школа №31 г. Сургут

Шахова Екатерина Александровна МБОУ средняя школа №31 г. Сургут

Орлова Любовь Геннадьевна Сургутский филиал Финансового университета

Ульянкина Олеся Валерьевна ООО Лечебно-диагностический центр «Наджа»

Адаева Светлана Николаевна Средняя общеобразовательная школа № 26.

Участникам предоставилась уникальная знакомства с креативными людьми, идеи которых не только вскрывают социальные проблемы общества, но и помогают найти пути их решения.

Благодарности достойны все участники. В каждой конкурсной работе, красной нитью проходит мысль, основная мысль, что Сургут действительно стремится к тому, чтобы стать территорией здоровья. Общество всерьез задумывается о зависимости от интернета, и в особенности от социальных сетей.

После проведения акции «День без компьютера» не остается сомнений, что югорчане, единой командой готовы активно двигаться вперед и виртуальная жизнь не сможет заменить им реального общения.

Сертификаты получили все участники, а благодарственные письма от организаторов конкурса вручены всем коллективам.

Организаторы конкурса предложили разместить признанные лучшими работы и шорт-листы рисунков, смонтированные в видеоряд на телевидении, сети Интернет, сетевых и печатных изданиях СМИ, светодиодных экранах, стритбордах, полиграфической и сувенирной продукции и при оформлении городского пространства.

Очень символично, что эти значимые мероприятия: и социальная, Акция и творческий конкурс, объединены. Не вызывает сомнений, что югорчане, единой командой будут активно двигаться вперед и виртуальная жизнь не сможет заменить реального общения.

Ведущие от лица Ассоциации частных медицинских предпринимателей при Сургутской торгово-промышленной палате поблагодарли всех участников и партнеров Конкурса.

И от души поздравили всех тех, кто не поленился и высказал свое здоровое мнение!

Мероприятие закончилось мини флешмобом. При выходе из здания библиотеки волонтеры вручили каждому воздушные шары, которые все вместе выпустили в небо в знак согласия с девизом акции: «День без компьютера — просто, радостно и полезно для здоровья»!!!!

КРАТКАЯ СПРАВКА:

Ассоциация частных медицинских организаций при Сургутской торгово-промышленной палате создана в конце 2015 года. Ассоциация объединила как опытные компании, так и только что пришедшие в медицинский бизнес.

За первый год работы число членов Ассоциации увеличилось вдвое, а среднесписочная численность работающих составила более 350 человек.

Сегодня это десять частных клиник, более 50 видов медицинской помощи взрослому и детскому населению. Ежемесячно клиники, члены Ассоциации, принимают более 7 000 человек, оказывая более 60 000 услуг.

Ассоциация участвует в общественной экспертизе законо­творческой деятельности и является учредителем и организатором ряда значимых мероприятий в медико-социальной сфере.

Члены Ассоциации считают общественные акции, направленные на решение важных социальных вопросов, не менее значимыми, чем задачи оказания медицинских услуг.

Сотрудники медицинских учреждений являются популяризаторами здорового образа жизни в процессе профессиональной деятельности, участвуют в городских спортивных мероприятиях (Олимпийский День бега, городской турнир по дворовому футболу).

Социальная работа также проводится во всех медицинских учреждениях:

2014 - 2016 г.г. — участие в ежегодном Международном Дне Диагностики меланомы.

2015 г. – стали одним из спонсоров издания книги Е. Задорожной «Кто попадает в рай?», посвященной женщинам, столкнувшимся с болезнью, тем, кто победил страшный недуг, и врачам – онкологам и хирургам.

2016 г. — инициатор и организатор Социальной Акции «Розовая ленточка», посвященной проблеме борьбы с раком молочной железы, с целью привлечения внимания общественности к данному заболеванию.

2016 г. — участие в презентация книги Е. Задорожной «Кто попадает в рай?», которая прошла в Центральной городской библиотеке им. Пушкина. Книга раздавалась бесплатно медицинским работникам и пациентам медицинских учреждений.

2017 г. — социальная Акция «День без компьютера».

В перспективах развития Ассоциации — создание саморегулиру