​X Юбилейный Конкурс журналистского мастерства «Бизнес Югры» ждёт своих участников

Фонд поддержки предпринимательства Югры приглашает средства массовой информации принять участие в Окружном конкурсе журналистского мастерства «Бизнес Югры».

Приём заявок и конкурсных работ будет осуществляться с 15 ноября по 15 декабря 2017 года на официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства Югры.

На конкурс могут быть представлены не более 3 материалов, опубликованных в печатных изданиях или интернет СМИ, вышедших в теле- или радиоэфирах в период с 1 января по 14 ноября 2017 года.

Победители будут определены по следующим номинациям:

«Лучшая авторская работа в печатном издании»

«Лучшая авторская работа на радио»

«Лучшая авторская работа в интернет СМИ»

«Лучшее освещение темы социального предпринимательства в СМИ»

«Лучшее освещение темы молодёжного предпринимательства в СМИ».

Авторы лучших работ будут награждены денежными премиями.

Мероприятия реализуется в соответствии с государственной программой «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы».

Всю интересующую информацию по участию в конкурсе можно получить по телефону в Ханты-Мансийске: 8 (3467) 32-04-90