​X Юбилейный Конкурс журналистского мастерства «Бизнес Югры» ждёт своих участников

Фонд поддержки предпринимательства Югры приглашает средства массовой информации принять участие в Окружном конкурсе журналистского мастерства «Бизнес Югры».
Приём заявок и конкурсных работ будет осуществляться с 15 ноября по 15 декабря 2017 года на официальном сайте Фонда поддержки предпринимательства Югры.
На конкурс могут быть представлены не более 3 материалов, опубликованных в печатных изданиях или интернет СМИ, вышедших в теле- или радиоэфирах в период с 1 января по 14 ноября 2017 года.
Победители будут определены по следующим номинациям:
- «Лучшая авторская работа в печатном издании»
- «Лучшая авторская работа на радио»
- «Лучшая авторская работа в интернет СМИ»
- «Лучшее освещение темы социального предпринимательства в СМИ»
- «Лучшее освещение темы молодёжного предпринимательства в СМИ».
Авторы лучших работ будут награждены денежными премиями.
Мероприятия реализуется в соответствии с государственной программой «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы».
Всю интересующую информацию по участию в конкурсе можно получить по телефону в Ханты-Мансийске: 8 (3467) 32-04-90
Про культуру, спорт и туризм в Сургутском районе /Руслан Марценковский/ ONLINE 15 ноября в 14:30