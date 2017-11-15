ФПП Югры приглашает жителе принять участие в конкурсе на создание логотипа Портала Бизнесюгры.РФ

Фонд поддержки предпринимательства Югры приглашает жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принять участие в Конкурсе на создание логотипа Портала малого и среднего предпринимательства Югры (Бизнесюгры.РФ).

Приём заявок и конкурсных работ осуществляется с 03 по 24 ноября 2017 года.

На конкурс может быть представлено не ограниченное количество работ.

Под логотипом подразумевается оригинальная эмблема (фирменный знак) и начертание полного и/или сокращенного наименования Портала малого и среднего бизнеса Югры на русском языке.

Идеи, воплощенные в логотипе, должны создавать благоприятный имидж Портала малого и среднего предпринимательства Югры, формировать положительное восприятие у жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Победитель конкурса будет награжден ценным призом.

Мероприятия реализуется в соответствии с государственной программой «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы».

Всю интересующую информацию по участию в конкурсе можно получить по телефону в Ханты-Мансийске: 8 (3467) 32-04-90.

Заявки принимаются на электронный адрес: konkursfond@sb-ugra.ru

Проект положения о конкурсе