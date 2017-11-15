ФПП Югры приглашает жителе принять участие в конкурсе на создание логотипа Портала Бизнесюгры.РФ

Фонд поддержки предпринимательства Югры приглашает жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принять участие в Конкурсе на создание логотипа Портала малого и среднего предпринимательства Югры (Бизнесюгры.РФ).
Приём заявок и конкурсных работ осуществляется с 03 по 24 ноября 2017 года.
На конкурс может быть представлено не ограниченное количество работ.
Под логотипом подразумевается оригинальная эмблема (фирменный знак) и начертание полного и/или сокращенного наименования Портала малого и среднего бизнеса Югры на русском языке.
Идеи, воплощенные в логотипе, должны создавать благоприятный имидж Портала малого и среднего предпринимательства Югры, формировать положительное восприятие у жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Победитель конкурса будет награжден ценным призом.
Мероприятия реализуется в соответствии с государственной программой «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы».
Всю интересующую информацию по участию в конкурсе можно получить по телефону в Ханты-Мансийске: 8 (3467) 32-04-90.
Заявки принимаются на электронный адрес: konkursfond@sb-ugra.ru
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