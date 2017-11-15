​Молодые бизнесмены Югры станут героями ток-шоу

В ноябре на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стартует Ток-шоу с успешными предпринимателями «Югра – территория бизнеса» в рамках федеральной программы «Ты-предприниматель».

Ток-шоу «Югра – территория бизнеса» - это открытая коммуникационная площадка для развития предпринимательских компетенций, обмена опытом и профессионального общения.

Темой первой встречи станет: «Конкуренция и конкурентоспособность в бизнесе». В формате активного диалога участники обсудят, что такое конкуренция, какие бывают виды экономического соперничества, уровни и условия конкуренции, как эффективно конкурировать в бизнесе.

Герои ток-шоу – успешные предприниматели поделятся технологиями и инструментами - как занять свою нишу в бизнесе и оставаться всегда конкурентоспособными, а молодые бизнесмены смогут задать интересующие их вопросы.

Первое мероприятие пройдет 24 ноября в Нягане и Урае.

Герои ток-шоу:

Юлия Федотова – молодой успешный предприниматель, руководитель салона красоты «Дом маникюра». Специалист в области продаж, клиентоориентированности бизнеса.

Достижения: за два года владения бизнесом увеличила клиентскую базу в два с половиной раза. Победитель городского конкурса «Лучший молодой предприниматель – 2016».

Дмитрий Стороженко – владелец рекламного агентства «Кентавр». Шеф редактор интернет-портала Geometria.ru(Югра), исполняющий обязанности президента Няганской Торгово-промышленной палаты, бизнес-наставник.

Достижения: Открыл бизнес в 23 года. Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2010» в номинации «Лучший молодой предприниматель в сфере маркетинга, рекламы и PR». Победитель городского конкурса «Предприниматель года – 2014» в номинации «Франшиза года».

Владимир Бакин – руководитель компании "СтройИнвестПроект" (деятельность в области строительства, благоустройства).

Достижения: Открыл бизнес в 24 года. Победитель городского конкурса «Предприниматель года – 2012» в номинации «Лучший молодой предприниматель». Победитель окружного конкурса предпринимательских успехов «Путь к успеху – 2014». Второе место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2014» в номинации «Инновационный бизнес».

Модератор - Елена Белан – руководитель центра творчества и развития SMART, бизнес-тренер.

Подробная информация по тел.: +7(3467)333-143, sb-ugra.ru