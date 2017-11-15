Бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подключился к неформальному предвыборному штабу Путина, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников: один – близкий к Комитету гражданских инициатив (КГИ), другой – к ЦСР.

Собеседник, близкий к КГИ, рассказывает, что Кудрин регулярно ходит на совещания к руководителю администрации Антону Вайно и его первому заместителю Сергею Кириенко: «Он [Кудрин] приглашается не только на обсуждение стратегии, но и на обсуждение политических вопросов. Фактически предвыборный штаб Владимира Путина уже работает, и Кудрин активно участвует в его работе, опираясь на разработки ЦСР».

Кроме того, Кудрин будет активнее продвигать свой проект стратегии экономического развития России до 2024 г., сообщили «Ведомостям» собеседник в ЦСР, человек в администрации президента и человек, близкий к ней.

Отмечается, что у Кудрина может увеличиться число телевизионных эфиров в ближайшее время. Первый собеседник «Ведомостей» заявил, что также важно , чтобы Путин публично встретился с Кудриным. «Кудрин действительно все активнее напоминает о себе. Сейчас такое время, когда все этим заняты», – замечает собеседник, близкий к администрации президента.