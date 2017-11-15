Все дворы округа отремонтируют к 2022 году

В ходе «Марафона благоустройства» в Югре за первый год удалось привести в порядок больше сотни общественных мест. В их числе в основном дворы, а также парки, скверы и площади. Всего на эти цели было потрачено более 600 млн рублей. Часть средств на ремонт внутридворовых пространств вносили и сами жители.

Гражданскую активность югорчан отметили в Минстрое России. В правительстве региона надеются, что этот факт поможет привлечь к реализации проекта средства из федерального бюджета, что позволит значительно ускорить темп ремонтных работ.