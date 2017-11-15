Apple представит публике iPhone с новой технологией дополненной реальности

Корпорация Apple уже к 2019 году может представить публике iPhone с новой технологией дополненной реальности, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

Компания намерена внедрить в смартфон специальные трехмерные датчики.

Bloomberg иллюстрирует технологию так: «сегодня, если в приложении виртуальный тигр должен находиться позади реального стула, то стул все равно отображается за животным и разрушает иллюзию. А новые сенсорные датчики будут создавать трехмерную картину окружающей среды с помощью инфракрасных лучей. Датчики будут измерять время, необходимое для возврата лучей при отражении от объектов, и воссоздавать пейзаж».

Отметим, что уже существуют инструменты дополненной реальности – например, собственный проект Apple ARKit – хорошо определяют плоские поверхности (стены, двери или окна), но не воспринимают объем и глубину объектов.