​Сборные России и Испании сыграли вничью со счетом 3:3

Товарищеский матч прошел в Санкт-Петербурге. Россия к 35-й минуте проигрывала 0:2, но к 51-й минуте отыгралась — голы забили Федор Смолов и Алексей Миранчук. После чего испанцам вновь удалось вырваться вперед, но Федор Смолов сравнял счет.

Отметим, что последнюю минуту матча Денис Глушаков сыграл на позиции голкипера из-за травмы вратаря Андрея Лунева.

В твиттере сборной России сообщается, что вратарю после игры сделали компьютерную томографию мозга и рентгенографию шейного отдела. В результате столкновения он также получил скальпированную рану лобной области.