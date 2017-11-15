​В Америке расследуют денежные переводы для российского посольства в Вашингтоне

Конгресс США совместно с ФБР (Федеральное бюро расследований США) начали расследование денежных переводов, на которые существует российское посольство в Вашингтоне. Об этом заявили в дипмиссии РФ, сообщает «Интерфакс».

Информационный портал BuzzFeed со ссылкой на ФБР рассказал о расследовании «подозрительных» переводов МИД РФ в российские посольства по всему миру – «от Афганистана до Нигерии» «на проведение выборов».

«Нас совершенно не удивляет, что во вселенной американского мейнстрима Россия и Посольство России в Вашингтоне имеют единственной целью подорвать устои местной демократии. Теперь BuzzFeed вместе с ФБР и Конгрессом расследуют переводы средств, на которые существует Посольство и осуществляет свои функции в строгом соответствии с Венской конвенцией. Фактически, при содействии Citibank, расследуют деятельность Посольства. Это новая американская норма», – говорится в распространенном комментарии посольства.

При этом в российской дипмиссии заявили, что «следователей придется разочаровать».

«Выборы в Государственную думу и выборы президента России мы проводили, и будем проводить. В соответствии с нашей Конституцией. В том числе для граждан России, находящихся за рубежом. По всему миру. В том числе в США», – отметили российские дипломаты.