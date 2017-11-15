Мосгордума предлагает ужесточить наказания за телефонный терроризм

Парламентарий Мосгордумы предлагает ужесточить наказания за телефонный терроризм. Они предлагают квалифицировать преступление как особо тяжкое, сообщают «Ведомости».
«Одно из интереснейших предложений - введение возмещения ущерба, который наносится такими действиями», - отметил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.
Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Татьяна Портнова отметила, что ведомства подготовят предложения и поправки в закон до 25 ноября, до 1 декабря московский парламент направит предложения Думе.
Про культуру, спорт и туризм в Сургутском районе /Руслан Марценковский/ ONLINE 15 ноября в 14:30