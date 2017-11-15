​Минздрав будет бороться с детскими суицидами учебниками

Российский Минздрав разработал школьные учебники по здоровому образу жизни, профилактике суицидов и предотвращению психопатических проявлений: об этом со ссылкой на замминистра Татьяну Яковлеву сообщает РБК.

По словам чиновницы, представители ведомства также направили своим коллегам в Минобрнауки предложение по обучению учителей навыкам оказания первой помощи: такие программы запланированы также для школьников и родителей.

Таким образом, говорит Яковлева, Минздрав решил проблему нехватки профильных медицинских специалистов в школах.

«У нас на базе наших вузов создаются бакалавры, с высшим образованием, практически фельдшеры, которые проходят специальное обучение — специалист по школьной медицине», — отметила она, особо подчеркнув, что оплачиваться труд этих специалистов будет из средств Фонда обязательного медицинского страхования.