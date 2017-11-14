​Дмитрий Медведев назвал важнейшее достижение России: это «цивилизованный уровень инфляции»

Вхождение России в число стран с цивилизованным уровнем инфляции — важнейшее достижение государства за последние годы, считает премьер Дмитрий Медведев. Как передает «РИА Новости», таким образом глава правительства прокомментировал данные, предоставленные профильными ведомствами — Росстатом и Минэкономразвития. Так, по Росстату, в октябре 2017 года инфляция в стране составила 2,7 процента; по Минэкономразвития, прогноз по инфляции на 2017 год скорректирован до до 2,5-2,8 процента вместо ранее ожидаемых 3,2 процента. Кроме того, прогнозы поправил и Центробанк, заявив об ожидаемом трехпроцентном уровне инфляции против ранее предсказываемых 3,5-3,8 процента.

«Невозможно планировать нормальный рост экономики в условиях гиперинфляции, сколько бы ни говорили на эту тему — давайте денег напечатаем, качнем их в промышленность, сельское хозяйство, — все съест инфляция. Мы в результате инфляционного таргетирования, в результате курса на снижение инфляции вошли в состав стран с цивилизованным уровнем инфляции. И это, может быть, важнейшее достижение последних лет, если не десятилетий», — подытожил премьер-министр РФ.