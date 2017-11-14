Государство не станет защищать покупателей криптовалют

Инвестиции в криптовалюты не будут защищаться государством, передает ТАСС слова замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Люди, которые покупают криптовалюту, не будут защищаться государством. Если их обманут, это будут их проблемы", - сказал Моисеев.

По его словам, с начала ноября рынок смог убедиться в правильности тезисов Минфина о том, что криптовалюты содержат в себе элемент финансовой пирамиды. "Смотрите на график биткойна. Есть люди, которым повезло, а есть те, кому не очень. Надо buy low, sell high (покупать на низком рынке и продавать на высоком - прим.), но иногда получается наоборот", - отметил Моисеев.

Как заявила телеканалу "Россия 24" первый зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова, ICO должно быть отрегулировано по аналогии с первичным публичным размещением акций (IPО). По ее словам, "взрывной рост" ICO связан с появлением большого количества стартапов и технологических компаний, которым нужно найти средства для вложения в новые и действующие проекты, и использованием криптовалют.

Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов высоко оценил инвестиционный потенциал финансирования стартапов через ICO и подчеркнул, что Банк России будет поддерживать развитие этого института.

Статус криптовалют в России в настоящий момент законодательно не урегулирован.