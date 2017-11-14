Цены на бензин в России поставили рекорд

Оптовые цены на бензин в России в середине ноября достигли рекордного уровня в 2017 году. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает Lenta.ru

Стоимость бензина АИ-92 с 7 по 13 ноября выросла на 2,3 процента, до 42 850 рублей за тонну, АИ-95 — на 1,7 процента, до 44 990 рублей за тонну.

Отмечается, что подобные показатели нехарактерны для сезонного российского рынка, на котором уже в октябре происходит снижение оптовых цен.

Причиной роста цен стала остановка одной из ключевых установок «Газпром нефти» на Московском нефтеперерабатывающем заводе, которая произошла на прошлой неделе. Одновременно с этим компания сократила отгрузки топлива на рынок и начала закупку партий бензина на бирже, что совпало с ростом цен на нефть.

В «Газпром нефти» пообещали возобновить работу установки в середине ноября. Остановку части производства в компании объяснили желанием оптимизировать технологический режим работы.

Согласно прогнозу Федеральной антимонопольной службы, рост цен на топливо в России в ближайшие 10 лет не будет превышать уровень инфляции. Все предыдущие скачки объяснялись ростом акцизов.