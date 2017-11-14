Geely намерены представить первый летающий автомобиль к 2019 году

Китайский автоконцерн Geely намерен представить первый летающий автомобиль к 2019 году, сообщают "Ведомости" со ссылкой на China Daily.

Компания достигла договоренностей о покупке американского разработчика летающих автомобилей Terrafugia. Подобные автомобили должны быстро передвигаться, при этом их цена должна быть доступной для потребителя.Китайские эксперты считают, что в США летающий автомобиль начнут использовать быстрее, так как в некоторых регионах страны низкая плотность населения.