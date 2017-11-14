С 1 сентября появилось новое основание для исключения юрлица из ЕГРЮЛ

С 1 сентября этого года закон № 129-ФЗ предусматривает новое основание для исключения юридического лица из ЕГРЮЛ. Теперь реестра могут быть исключены юрлица, в отношении которых в ЕГРЮЛ более полугода назад внесена запись о недостоверности сведений.

Вышеуказанное основание применимо и к юрлицам, в отношении которых запись о недостоверности сведений внесена до 1 сентября этого года.

Налоговая служба напоминает, что регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ и публикует его в Вестнике государственной регистрации. В течение трех месяцев лица, чьи права и законные интересы при этом затрагиваются, вправе направить или представить мотивированные заявления.