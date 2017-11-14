​Госдума определила критерий признания СМИ иностранным агентом

Согласно новому закону иностранными агентами могут быть признаны те СМИ, которые получают деньги «или иные средства» от зарубежных правительств или компаний, сообщает «Meduza».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, заявил, что иностранными агентами могут быть признаны любые СМИ, зарегистрированные за границей. Он также подчеркнул, что если СМИ не выполнит требования закона об иностранных агентах, то оно потеряет возможность работать в России.

Признанные иностранными агентами СМИ должны будут маркировать свою продукцию, как это прописано в законе о некоммерческих организациях — сейчас это означает пометку на сайте и на печатной продукции.