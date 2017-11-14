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​Тюменская энергосбытовая компания представила своим клиентам «робота-помощника»

Тюменская энергосбытовая компания объявляет о запуске чат-бота в самых популярных мессенджерах Viber и Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Тем самым гарантирующий поставщик электроэнергии расширяет возможности дистанционного обслуживания клиентов и планирует оказывать им онлайн-поддержку в круглосуточном режиме.

Чат-бот – это виртуальный робот-помощник, который общается с пользователями, консультирует их и отвечает на определенные запросы. Так, новый сервис Тюменской энергосбытовой компании в самом начале общения предложит клиенту выбрать операцию, которую ему необходимо выполнить: это может быть как получение актуальных сведений о тарифах на электроэнергию, о сервисах по оплате ресурсов и иной справочной информации, так и передача показаний приборов учета, проверка текущего баланса лицевого счета, а также информация об адресе ближайшего клиентского офиса. Все конфиденциальные данные предоставляются только при введении номера лицевого счета абонента: сервис работает с каждым потребителем электроэнергии индивидуально.

Чтобы постоянно пользоваться услугами чат-бота, достаточно однажды обратиться к нему в Viber, Telegram или «ВКонтакте»: он останется в списке контактов и будет доступен в любой момент.

В Viber для этого требуется войти в меню мессенджера, нажать кнопку «Добавить контакт» и отсканировать QR-код.

Для взаимодействия с чат-ботом в Telegram, клиенту достаточно скачать его приложение в AppStore и набрать в строке поиска @tek_robot.

Авторизованные пользователи соцсети «ВКонтакте» могут начать работу с сервисом, перейдя по ссылке vk.me/TEKbot. В приложении на смартфоне можно воспользоваться формой поиска: в ней следует набрать логин tekbot.

«Внедрение чат-бота стало откликом на запросы наших клиентов о расширении онлайн-сервисов, ориентированных на мобильные платформы, — рассказывает заместитель генерального директора по управлению проектами и работе с ДЗО АО «Тюменская энергосбытовая компания» Александр Титаренко. — За счет максимальной доступности, привычном и понятном интерфейсе новый сервис позволит решать вопросы клиентов, получать консультации и услуги компании в режиме реального времени и станет крайне актуальным для тех людей, кто высоко ценит свое время».

Сегодня новый сервис доступен всем потребителям электроэнергии Тюменской энергосбытовой компании на территории ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области.


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Сегодня в 16:36, просмотров: 112, комментариев: 0


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