Центробанк заявляет, что майнинг должен подпадать под налогообложение как вид деятельности юридических лиц

В Центробанке заявили, что майнинг криптовалют как вид деятельности юридических лиц и частных предпринимателей должен подпадать под налогообложение. Об этом заявила первый зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова, сообщает «ТАСС».

«Мы считаем, что это вид деятельности, и как вид деятельности он должен быть зарегистрирован и подпадать под налогообложение, – сказала она. – Мы имеем в виду юридических лиц и частных предпринимателей, которые таким видом деятельности хотели бы заниматься».

Она также подчеркнула, что подготовка законопроекта о криптовалюте может быть завершена к июлю 2018 года. «Я думаю, что к июлю мы действительно успеем эту работу завершить», – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Позиции Центробанка и различных ведомств, в том числе Минфина, Минкомсвязи и Минэкономразвития, «по основным моментам совпадают». «Я думаю, что мы концептуально действительно достаточно быстро придем к одинаковому понимаю по всем основным моментам», – отметила Скоробогатова.