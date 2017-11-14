Видео на котором самолету UTair удалось избежать столкновения с самолетом Airbus-340 набрало более 40 млн просмотров // ВИДЕО

Видео с участием самолета Utair в Барселоне набрало более 40 миллионов просмотров. «Пожалуй, это самый популярный ролик по авиационной тематике в истории Интернета!» – отметил генеральный директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов.

Напомним, что 5 июля 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Эль-Прат экипажу самолета Boeing-767 Utair удалось избежать столкновения с самолетом Airbus-340 аргентинской авиакомпании, который без разрешения авиадиспетчеров неожиданно пересек взлетно-посадочную полосу. На борту обоих лайнеров находилось 600 пассажиров.

За профессионализм и мужество командир воздушного судна Николай Лимарев и второй пилот Кирилл Кузьмин были награждены медалями Нестерова. Пилоты гражданской авиации получают такие высокие государственные награды в России за мастерство и отвагу.