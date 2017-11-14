​Виктор Сысун провел в Сургуте прием граждан по личным вопросам

На встрече практически все сургутяне обозначили депутату самый проблемный жилищный вопрос. Так многодетная мать шестерых несовершеннолетних детей попросила посодействовать в получении жилья, земельного участка. Как обозначила заявительница, она неоднократно обращалась в органы местного самоуправления, к региональным властям и надзорным органам, а так же в общественную палату, но везде ей отказали. В итоге она вынуждена снимать однокомнатную деревянную квартиру и ютиться всей своей большой семьей в восемь человек в малогабаритной квартире в 17 квадратных метров за 15 000 рублей.

«Убедительно прошу вас помочь мне и моим детям добиться от органов местного самоуправления реализации моих конституционных прав», - написано в обращении семьи Ибрагимовых на имя депутат Сысуна.

Парламентарий подготовил и направил ряд запросов в соответствующие инстанции.

Так же на прием к либерал-демократу записался инвалид 1 группы, оказавшийся в экстренной жизненной ситуации. Человек не имеет возможности трудоустроиться из-за обострения болезни, он не может даже передвигаться и попросил помощи в оказании опекунства. Заявитель предложил народному избраннику разработать законодательную инициативу в отношении социальной поддержки людей, подобных ему. Депутат разъяснил инвалиду все пункты социальной помощи и поддержки, на которые он может рассчитывать, проконсультировал о том, в какой орган необходимо обращаться в подобной ситуации. Что касается законодательной инициативы, то этот вопрос пока прорабатывается депутатом.

«Зачастую люди приходят на прием к депутату, не зная своих законных прав. Кто в этом виноват? Считаю, что это недоработка органов местного самоуправления. В Югре существует 92 вида социальной помощи и поддержки, но многие граждане просто не знают о своих правах. Возможно, не исключаю и этот вариант, что это вина самих граждан из-за излишней скромности они не обращаются в органы. Но я все же склоняюсь к тому, что это замалчивание местными властями мер той самой социальной поддержки. Ведь большинство имеют заявительный характер. Получается, что на бумаге, например такой вид помощи как опекунство существует, а по факту люди об этом узнают от третьих лиц», - прокомментировал депутат фракции ЛДПР Виктор Сысун.

Стоит отметить, что прием граждан проводился в общественной приемной ЛДПР, находящейся по адресу: город Сургут, ул.Чехова 4/3. В экономической столице Югры количество обращений граждан в приемную ЛДПР увеличилось по сравнению с прошлыми годами. Этому способствует то, что депутаты ЛДПР относятся к каждому обращению с полной ответственностью, и в каждом случае стараются помочь любому обратившемуся всеми возможными законными методами.