Более 300 тысяч рублей получил клиент Ханты-Мансийского НПФ в качестве единовременной выплаты за счёт средств пенсионных накоплений

Это рекордная сумма единовременной выплаты за всю историю фонда.

Единовременная выплата за счёт средств пенсионных накоплений выплачивается клиенту НПФ в том случае, если на его счёте накопилась сумма, не превышающая 5% от общей суммы страховой пенсии по старости.

Узнать, какая сумма накопилась на пенсионном счёте, можно в Личном кабинете клиента Ханты-Мансийского НПФ.

С 2015 г. клиенты, получившие единовременную выплату из средств пенсионных накоплений, могут обращаться за таким назначением повторно, но не чаще одного раза в пять лет. Однако эту выплату нельзя получить тем, кто уже назначил накопительную пенсию и получает ее в качестве ежемесячного пособия.