«Коммунальный дозор ЛДПР» вновь выехал в рейд по Нижневартовску

В этот раз были обследованы придомовые территории по ул. Чапаева, взяты обращения у жителей новостроек по ул. Профсоюзной. По итогам дозора направлен запрос в адрес коммунальщиков с просьбой обратить внимание, и принять меры в связи с тем, что в районе «Городской стоматологии» под окнами дома уже длительное время, ещё со времен начала ремонта Комсомольского бульвара валяется дорожный знак «Пешеходная дорожка». Не установлен должным образом знак.





Акция «Коммунальный дозор ЛДПР» родилась из-за постоянных жалоб горожан на отвратительное качество работы Управляющих компаний. Активисты ЛДПР в Нижневартовске приняли единогласное решение с периодичностью минимум раз в неделю объезжать улицы города с инспекцией состояния придворовых территорий и вообще улиц, парков и скверов.

Так, в прошлом месяце «Коммунальный дозор ЛДПР» обнаружил и добился того, что бы место недавних раскопок привели в соответствующий вид. Еще летом, производя очередной ремонт теплосетей, сотрудники ЖКХ раскопали придомовую территорию дома 93 по улице Чапаева, а вот убрать за собой не спешили. Следует отметить, что одна из огороженных площадок расположилась на пешеходной дорожке между домами, так что жителям, в том числе и детям, приходилось выходить на проезжую часть. Между тем, и парковочных мест в городе Нижневартовске катастрофически не хватает, а на месте данного раскопа смогут расположиться на ночь 2-3 автомобиля. Вторая ремонтная площадка - рядом с остановочным павильоном. Благодаря действиям активистов ЛДПР Площадку засыпали щебнем и убрали ограждения.

Жители улиц поблагодарили активистов: «Спасибо партии ЛДПР за неравнодушное отношение к проблемам нижневартовцев!».

«Коммунальный дозор ЛДПР» выедет к вам в микрорайон, звоните, пишите нам. Адрес общественной приемной ЛДПР в Нижневартовске: ул. Менделеева дом 4-а, тел: Тел: 8-9028-519-888