Компания «Домодедово» направила иск к «ВИМ-авиа» на 550 млн рублей

Компания «Домодедово коммершл сервисиз» направила иск к авиаперевозчику «ВИМ-авиа», сообщают «Ведомости» со ссылкой на картотеку дел Арбитражного суда Московской области.
Сумма иска составила 550,8 млн рублей. Заявление зарегистрировано 13 ноября.
Компания «Домодедово коммершл сервисиз» направила иск к авиаперевозчику «ВИМ-авиа», сообщают «Ведомости» со ссылкой на картотеку дел Арбитражного суда Московской области.
Сумма иска составила 550,8 млн рублей. Заявление зарегистрировано 13 ноября.
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Про культуру, спорт и туризм в Сургутском районе /Руслан Марценковский/ ONLINE 15 ноября в 14:30