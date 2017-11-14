​«Возможно, Сургут будет первым, где общественность будет иметь голос при решениях о приватизации». Наталья Комарова – о ситуации в Сургуте

«Возможно, Сургут будет первым, где общественность будет иметь голос при решениях о приватизации», – заявила Наталья Комарова, отвечая на вопрос о скандалах, происходящих в крупнейшем городе Югры вокруг этой сферы.

Далее она продолжила, что оценка эффективности местных администраций идет по широкому набору показателей, где заметную роль играет удовлетворенность горожан, и по ним Сургут переместился с 22 места по итогам 2015 года на несколько пунктов выше за 2016 год. «Это хорошо характеризует сургутян. С другой стороны, нахождение на 22 строчке в рейтинге муниципалитетов не означает, что его руководитель обязательно покинет должность. Хотя, об этом можно подумать», – резюмировала глава региона.