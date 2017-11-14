Конфликт между газовиками и дачниками в Югре поможет разрешить федеральная власть

Наталья Комарова на вопрос о газопроводе «Газпром переработки», который в Сургуте фактически выводит из легального поля сотни дач и даже аэропорт города, напомнила, что эту тему поднимал на своем уровне даже президент. Далее она пояснила, что к этой ситуации привел целый клубок правовых и документальных причин, и есть позитивный момент – баланс между безопасностью и интересами множества собственников ищет федеральный центр.