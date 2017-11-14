Как просветила журналистов Наталья Комарова, нового герба у Югры не будет – дело в том, что геральдическая палата России не зарегистрировала нынешний герб региона, потому что некоторые его символы не соответствуют правилам. Поэтому регион будет работать над «новым» гербом, который, по сути, будет не новым, а настоящим. Губернатор выразила свою радость в связи с тем, что эта тема вызвала живой интерес у жителей округа.
Наталья Комарова объяснила, почему новый герб Югры — на самом деле не «новый»
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 12:54, просмотров: 98, комментариев: 0
Про культуру, спорт и туризм в Сургутском районе /Руслан Марценковский/ ONLINE 15 ноября в 14:30