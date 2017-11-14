Наталья Комарова объяснила, почему новый герб Югры — на самом деле не «новый»

Как просветила журналистов Наталья Комарова, нового герба у Югры не будет – дело в том, что геральдическая палата России не зарегистрировала нынешний герб региона, потому что некоторые его символы не соответствуют правилам. Поэтому регион будет работать над «новым» гербом, который, по сути, будет не новым, а настоящим. Губернатор выразила свою радость в связи с тем, что эта тема вызвала живой интерес у жителей округа.