​Глава Югры рассказала о том, как регион помогает обманутым дольщикам

Наталье Комаровой задали вопрос о том, могут ли обманутые дольщики Лангепаса рассчитывать на поддержку властей. Губернатор ответила, что соответствующие программы действуют. В Лангепасе сейчас подыскивается инвестор, который сможет достроить дом, чтобы каждый дольщик получил свою квартиру, за которую заплатил. А в Нефтеюганске, в частности, округ поддерживает дольщиков в оформлении документов и проблема этих дольщиков будет закрыта. Всего в регионе 11 объектов, где есть риск возникновения сложной ситуации с дольщиками.

В Октябрьском районе, по словам Натальи Комаровой, ситуация сложилась еще более странная: там приняли дом, который не соответствовал никаким нормам, разрешение на ввод отозвали, а 18 семей уже успели заселиться. С этой проблемой придется разбираться отдельно.