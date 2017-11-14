​«Представьте себе потенциал Сургута и Сургутского района…» В Югре будут объединять муниципалитеты

Наталья Комарова прокомментировала программу по созданию агломераций в Югре. Вопрос в том, чтобы подготовить все эти процессы, в частности, снести балки – ведь люди боятся, что если объединят крупные муниципалитеты, их с их аварийным жильем забудут. «Речь не идет о ликвидации муниципалитетов, а об объединении ресурсов», – говорит губернатор. Это решение будет продвигаться, так как плюсов от объединений больше, чем рисков.

«Это очень хороший и перспективный вопрос, и хорошо, что вы его задали, а не я», — еще раз подчеркнула важность этой темы для себя Наталья Комарова.

О потенциале и возможной политической подоплеке объединения Сургута и Сургутского района в своем блоге писал главный редактор siapress.ru Дмитрий Щеглов.