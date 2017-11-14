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​Югра будет развивать межмуниципальные авиаперевозки. Этим, возможно, займется «ЮТэйр»

Авиакомпании «ЮТэйр» и департаменту дорожного хозяйства и транспорта дали задание подготовить предложение по межмуниципальным авиаперевозкам. «У нас три международных аэропорта и 8-10 небольших аэропортов, которые могут принимать самолеты разного класса, и доступность всей этой инфраструктуры – минимальная, – заявила губернатор. – За это мы готовы нести затраты из бюджета, может, даже компенсировать убытки авиакомпаний в течение какого-то времени, пока не утрясутся все расписания и привычки людей использовать такой вид транспорта внутри региона».


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Сегодня в 12:24, просмотров: 106, комментариев: 0


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