​Югра будет развивать межмуниципальные авиаперевозки. Этим, возможно, займется «ЮТэйр»

Авиакомпании «ЮТэйр» и департаменту дорожного хозяйства и транспорта дали задание подготовить предложение по межмуниципальным авиаперевозкам. «У нас три международных аэропорта и 8-10 небольших аэропортов, которые могут принимать самолеты разного класса, и доступность всей этой инфраструктуры – минимальная, – заявила губернатор. – За это мы готовы нести затраты из бюджета, может, даже компенсировать убытки авиакомпаний в течение какого-то времени, пока не утрясутся все расписания и привычки людей использовать такой вид транспорта внутри региона».