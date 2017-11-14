Отвечая на вопрос о том, не изжила ли себя программа «Сотрудничество», Наталья Комарова сказала, что это – современный и действующий инструмент взаимоотношения между тремя регионами – Югрой, Ямалом и Тюменской области. «С течением времени отношение к этому механизму может измениться. Например, при изменении бюджетного законодательства», – рассказала губернатор Югры. Правда, оговорилась она, было бы хорошо как-то упростить бюрократические процедуры, связанные с программой.
Губернатор Югры рассказала о своем отношении к программе «Сотрудничество»
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