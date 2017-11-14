Наталья Комарова: «Нам в шутку предложили взять 1000 сирийских студентов на обучение за бюджетный счет. Мы пока отказались»

Наталья Комарова, отвечая на вопрос о конкретных проектах взаимодействия с Сирией, сказала, что пока только созданы площадки для общения, обмена опытом, технологиями, подготовке профессиональных кадров. Она рассказала, что сирийская делегация в шутку предложила отправить в Югру 1000 студентов на обучение, правда, за бюджетный счет. Правда, пока регион вынужден был отказаться от 1000 молодых сирийцев, но какую-то часть от этого количества готовы принять. А о конкретном сотрудничестве с Сирией можно будет говорить чуть позже.