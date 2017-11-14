Наталья Комарова ответила на вопрос, когда в Югре продолжится сбор заявок на жилищную субсидию

На вопрос о том, будет ли возобновлен прием заявлений на жилищную субсидию, Наталья Комарова ответила: «Я была бы рада по-человечески сказать, что давайте продолжим собирать заявки на субсидию, все бы обрадовались и ушли по домам. Но все же вскоре они бы задали вопросы – что с их заявлением, обработано ли оно?» Поэтому, по словам губернатора, пока округ будет придерживаться рационального подхода – когда останется небольшое количество претендентов на субсидию, можно будет запускать новый этап сбора заявок.