Наталья Комарова рассказала, куда бюджет будет инвестировать целевые деньги на жилье

В ответе на вопрос о жилищной политике в Югре Наталья Комарова вспомнила историю о том, как государство и муниципалитеты ушли с рынка, и рынок остался без всякого административного давления со стороны власти. Но при этом власть заменила свое присутствие на бюджетные инвестиции в покупку жилья. «За эти годы мы инвестировали в новое строительство десятки миллиардов рублей – в очереди на социальное жилье стояло больше 50 тысяч человек, в госпрограмме участвовали еще 50 тысяч человек, в приспособленных для жилья помещениях обитали около 11 тысяч человек, и около 2,5 млн квадратных метров ветхого и аварийного жилья было в регионе», – рассказала Наталья Комарова. При этом население остается активным покупателем жилья – регион среди лидеров по ипотеке.

Но модель бюджет инвестирования в строительный рынок исчерпала себя, поэтому теперь нужна новая модель. Поэтому сейчас бюджетные инвестиции регион будет направлять туда, где нет активно действующего жилищного рынка – в малых поселениях, где мало кто покупает квартиры.