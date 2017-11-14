Губернатор Югры: «Будем вкладывать бюджетные ресурсы в перевод всех школ на обучение в первую смену»

По словам Натальи Комаровой, 72 процента расходов бюджета носят социальный характер, и все обязательства в этой сфере будут выполнены. При этом часть ресурсов округ перераспределяет на новое задание президента – перевод всех школьников на обучение в одну смену. Губернатор также привела мнение видных экспертов в образовании о том, что если школьники учатся по тем же программам, что и сейчас, но исключительно в первую смену – их успеваемость увеличивается на 10-11 процентов. Ради этого и комфорта учащихся регион и будет вкладывать деньги в новые школы.