Наталья Комарова: бюджет Югры сбалансирован, и он все больше диверсифицируется

Как сообщила губернатор Югры на текущей пресс-конференции, бюджет на 2018 год несущественно упал по доходам и несущественно (в пределах 1,5 процентов) вырос по расходам, но он полностью сбалансирован. Дефицит бюджета будет отчасти закрыт при помощи выпуска государственных облигаций, но при этом долг Югры тоже несущественен по отношению к экономике региона.

Губернатор обратила внимание на то, что по итогам 9 месяцев этого года не нефтегазовые доходы регионального бюджета выросли на 30 процентов, хотя нефтегазовые доходы упали. Так что диверсификация экономики Югры идет, и она будет продолжаться в ближайшие годы.