​Наталья Комарова: выдержки из соцсетей мне дают помощники, а прессу я читаю сама

На вопрос о том, какими источниками информации губернатор Югры Наталья Комарова пользуется в ежедневном формате, она ответила, что выдержки из соцсетей ей готовят помощники, а прессу она выбирает и читает самостоятельно. «По СМИ — я читаю их сама, и в этом плане достаточно консервативна — читаю одно и то же, практически одни и те же источники в течение последних лет. И даже в Твиттере я использую ленты средств массовой информации, а не только то, что пишут граждане», – говорит она.