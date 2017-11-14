На вопрос о том, какими источниками информации губернатор Югры Наталья Комарова пользуется в ежедневном формате, она ответила, что выдержки из соцсетей ей готовят помощники, а прессу она выбирает и читает самостоятельно. «По СМИ — я читаю их сама, и в этом плане достаточно консервативна — читаю одно и то же, практически одни и те же источники в течение последних лет. И даже в Твиттере я использую ленты средств массовой информации, а не только то, что пишут граждане», – говорит она.
Наталья Комарова: выдержки из соцсетей мне дают помощники, а прессу я читаю сама
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