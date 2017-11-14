​Наталья Комарова даёт большую пресс-конференцию // ТРАНСЛЯЦИЯ окончена

Сегодня, 14 ноября, в шахматной академии Ханты-Мансийска губернатор Наталья Комарова дает большую пресс-конференцию. Региональные органы власти будут вести видеотрансляцию происходящего, а редакция СИА-ПРЕСС для вас сделает еще и текстовую трансляцию с основными тезисами разговора главы региона с журналистами. Мероприятие начнется в 11.00.

UPD. 10.53. Наталья Комарова прибыла на место проведения пресс-конференции. Видеотрансляция уже идет на сайте myopenugra.ru.

11.05. «Какими источниками вы пользуетесь для получения информации?»

Наталья Комарова: Не буду называть конкретные СМИ, дабы не заниматься рекламой. По социальным сетям пользуюсь тем, что мне готовят специалисты. По СМИ — я читаю их сама, и в этом плане достаточно консервативна — читаю одно и то же, практически одни и те же источники в течение последних лет. И даже в Твиттере я использую ленты средств массовой информации, а не только то, что пишут граждане.

11.16 «Как будем бороться с падением доходов бюджета автономного округа?»

По словам Натальи Комаровой, «бороться не будем, будем работать». Как сообщила губернатор, бюджет на 2018 год несущественно упал по доходам и несущественно (в пределах 1,5 процентов) вырос по расходам, но он полностью сбалансирован. Дефицит бюджета будет отчасти закрыт при помощи выпуска государственных облигаций, но при этом долг Югры тоже несущественен по отношению к экономике региона.

Губернатор обратила внимание на то, что по итогам 9 месяцев этого года не нефтегазовые доходы регионального бюджета выросли на 30 процентов, хотя нефтегазовые доходы упали. Так что диверсификация экономики Югры идет, и она будет продолжаться в ближайшие годы.

11.20 «Будем вкладывать бюджетные ресурсы в перевод всех школ на обучение в первую смену»

По словам Натальи Комаровой, 72 процента расходов бюджета носят социальный характер, и все обязательства в этой сфере будут выполнены. При этом часть ресурсов округ перераспределяет на новое задание президента – перевод всех школьников на обучение в одну смену. Губернатор также привела мнение видных экспертов в образовании о том, что если школьники учатся по тем же программам, что и сейчас, но исключительно в первую смену – их успеваемость увеличивается на 10-11 процентов. Ради этого и комфорта учащихся регион и будет вкладывать деньги в новые школы.

11.28 «Масштабы проблем в жилищной сфере были огромными, поэтому мы начали бюджетное инвестирование»

В ответе на вопрос о жилищной политике в Югре Наталья Комарова вспомнила историю о том, как государство и муниципалитеты ушли с рынка, и рынок остался без всякого административного давления со стороны власти. Но при этом власть заменила свое присутствие на бюджетные инвестиции в покупку жилья. «За эти годы мы инвестировали в новое строительство десятки миллиардов рублей – в очереди на социальное жилье стояло больше 50 тысяч человек, в госпрограмме участвовали еще 50 тысяч человек, в приспособленных для жилья помещениях обитали около 11 тысяч человек, и около 2,5 млн квадратных метров ветхого и аварийного жилья было в регионе», – рассказала Наталья Комарова. При этом население остается активным покупателем жилья – регион среди лидеров по ипотеке.

Но модель бюджет инвестирования в строительный рынок исчерпала себя, поэтому теперь нужна новая модель. Поэтому сейчас бюджетные инвестиции регион будет направлять туда, где нет активно действующего жилищного рынка – в малых поселениях, где мало кто покупает квартиры.

11.43. «Когда продолжится сбор заявок на жилищную субсидию?»

На вопрос о том, будет ли возобновлен прием заявлений на жилищную субсидию, Наталья Комарова ответила: «Я была бы рада по-человечески сказать, что давайте продолжим собирать заявки на субсидию, все бы обрадовались и ушли по домам. Но все же вскоре они бы задали вопросы – что с их заявлением, обработано ли оно?» Поэтому, по словам губернатора, пока округ будет придерживаться рационального подхода – когда останется небольшое количество претендентов на субсидию, можно будет запускать новый этап сбора заявок.

11.53. «Конкретных проектов по Сирии пока нет, но мы создали площадки для общения»

Наталья Комарова, отвечая на вопрос о конкретных проектах взаимодействия с Сирией, сказала, что пока только созданы площадки для общения, обмена опытом, технологиями, подготовке профессиональных кадров. Она рассказала, что сирийская делегация в шутку предложила отправить в Югру 1000 студентов на обучение, правда, за бюджетный счет. Правда, пока регион вынужден был отказаться от 1000 молодых сирийцев, но какую-то часть от этого количества готовы принять. А о конкретном сотрудничестве с Сирией можно будет говорить чуть позже.

11.58 «Программа «Сотрудничество» рабочая, но ее можно упростить»

Отвечая на вопрос о том, не изжила ли себя программа «Сотрудничество», Наталья Комарова сказала, что это – современный и действующий инструмент взаимоотношения между тремя регионами – Югрой, Ямалом и Тюменской области. «С течением времени отношение к этому механизму может измениться. Например, при изменении бюджетного законодательства», – рассказала губернатор Югры. Правда, оговорилась она, было бы хорошо как-то упростить бюрократические процедуры, связанные с программой.

12.07 «В плане национального мира у нас все в порядке»

В плане сохранения национального мира в Югре ситуация, по словам Натальи Комаровой, все достаточно стабильно. По крайней мере, по социологическим исследованиям ситуация позитивная. Наш округ может похвастаться таким количеством людей с разных уголков бывшего СССР, что Наталья Комарова признается, что множество знакомых людей у нее есть и в Москве, и в Баку, и в Ивано-Франковске – в общем, много где.

«Главное – нельзя ничем пренебрегать. Нельзя допускать косого взгляда на того, кто перекрестился. Нельзя воспринимать странно человека, который ходит в мечеть», – подчеркивает губернатор.

12.20 «Как вернуть уверенность людей в безопасности наших дорог?»

Один из вопросов, заданных Наталье Комаровой, касался проблемы безопасности окружных дорог – после трагедии 16 декабря 2016 года эта проблема стала крайне актуальной в Югре. Из-за этого многие интересные мероприятия в городах округа не получают свою аудиторию – многие просто отказываются от поездок по региону. По словам губернатора, в Югре теперь работает полноценная система по организации закупок услуг перевозчиков у профессиональных аккредитованных организаций. «Главное – соблюдать закон. Как бы он кому-то не нравился, если закон касается безопасности, то он написан кровью, и все инструкции в нем – это настольная книга для каждого педагога и чиновника», – сказала Наталья Комарова.

Она также напомнила, что за год регион отремонтировал множество дорог, в это вложили огромные деньги, и объем приведенных в нормативное состояние дорог в Югре сейчас – один из самых высоких в России.

12.23 «Нам нужно развивать межмуниципальные авиаперевозки»

Авиакомпании «ЮТэйр» и департаменту дорожного хозяйства и транспорта дали задание подготовить предложение по межмуниципальным авиаперевозкам. «У нас три международных аэропорта и 8-10 небольших аэропортов, которые могут принимать самолеты разного класса, и доступность всей этой инфраструктуры – минимальная, – заявила губернатор. – За это мы готовы нести затраты из бюджета, может, даже компенсировать убытки авиакомпаний в течение какого-то времени, пока не утрясутся все расписания и привычки людей использовать такой вид транспорта внутри региона».

12.29. «Представьте себе потенциал Сургута и Сургутского района…»

Наталья Комарова прокомментировала программу по созданию агломераций в Югре. Вопрос в том, чтобы подготовить все эти процессы, в частности, снести балки – ведь люди боятся, что если объединят крупные муниципалитеты, их с их аварийным жильем забудут. «Речь не идет о ликвидации муниципалитетов, а об объединении ресурсов», – говорит губернатор. Это решение будет продвигаться, так как плюсов от объединений больше, чем рисков.

12.41 «Как округ поможет обманутым дольщикам?»

Наталье Комаровой задали вопрос о том, могут ли обманутые дольщики Лангепаса рассчитывать на поддержку властей. Губернатор ответила, что соответствующие программы действуют. В Лангепасе сейчас подыскивается инвестор, который сможет достроить дом, чтобы каждый дольщик получил свою квартиру, за которую заплатил. А в Нефтеюганске, в частности, округ поддерживает дольщиков в оформлении документов и проблема этих дольщиков будет закрыта. Всего в регионе 11 объектов, где есть риск возникновения сложной ситуации с дольщиками.

В Октябрьском районе, по словам главы региона, ситуация сложилась еще более странная: там приняли дом, который не соответствовал никаким нормам, разрешение на ввод отозвали, а 18 семей уже успели заселиться. С этой проблемой придется разбираться отдельно.

12.53 «Зачем Югре новый герб?»

Как просветила журналистов Наталья Комарова, нового герба у Югры не будет – дело в том, что геральдическая палата России не зарегистрировала нынешний герб региона, потому что некоторые его символы не соответствуют правилам. Поэтому регион будет работать над «новым» гербом, который, по сути, будет не новым, а настоящим. Губернатор выразила свою радость в связи с тем, что эта тема вызвала живой интерес у жителей округа.

13.00 «Что делать с конфликтом вокруг газопровода в Сургуте?»

Наталья Комарова на вопрос о газопроводе «Газпром переработки», который в Сургуте фактически выводит из легального поля сотни дач и даже аэропорт города, напомнила, что эту тему поднимал на своем уровне даже президент. Далее она пояснила, что к этой ситуации привел целый клубок правовых и документальных причин, и есть позитивный момент – баланс между безопасностью и интересами множества собственников ищет федеральный центр.

13.09 «Я не удовлетворена некоторыми решениями в нашем округе»

Наталья Комарова: «Я не удовлетворена нынешним решением, касающимся обеспечением жильем наших граждан. Понимаю, что решение в принципе есть, но сейчас этого ответа у меня нет. Аналогично – про авиаперевозки. Не поверите, но у меня то же самое было с регулированием вопроса с фондом поколений, и я понимала, что именно мне нужно это решить, и никто кроме меня этого не сделает. И это решение было тяжелое, и я в осознании этого жила несколько лет. В итоге мы дали ответ на этот вопрос, надеюсь, один из самых справедливых и эффективных из возможных».

13.20. «Когда в Нягани будут новый жд-вокзал и театр?»

Наталья Комарова: «Стыдно отвечать на ваш вопрос, потому что это из тех тем, что мы обсуждали – дурная привычка плодить долгострои. У меня нет ответа на этот вопрос, эффект от этих решений еще не наступил, и железнодорожный вокзал в Нягани, и театр, который все переделывают документацию, и мы решения принимаем, и я еще ищу ответы на эти вопросы».

13.26 «Почему на Ямале есть Северный широтный ход и Ямал-СПГ, в Тюмени – Антипинский НПЗ и Тобольский нефтехим, а у нас ничего подобного нет?»

По словам Натальи Комаровой, это не так – у Югры есть крупные проекты, которые находятся в разной степени разработки и запуска. Так, через наш регион может проходить «дублер» Транссиба, который требует внимания федеральной власти и инвесторов. Еще есть проекты Приполярного Урала и Баженовский проект по нефтедобыче.

13.36 «Возможно, Сургут будет первым, где общественность будет иметь голос при решениях о приватизации»

Об этом заявила Наталья Комарова, отвечая на вопрос о скандалах, происходящих в крупнейшем городе Югры вокруг этой сферы.

Далее она продолжила, что оценка эффективности местных администраций идет по широкому набору показателей, где заметную роль играет удовлетворенность горожан, и по ним Сургут переместился с 22 места по итогам 2015 года на несколько пунктов выше за 2016 год. «Это хорошо характеризует сургутян. С другой стороны, нахождение на 22 строчке в рейтинге муниципалитетов не означает, что его руководитель обязательно покинет должность. Хотя, об этом можно подумать», – резюмировала глава региона.

13.43 Биатлонный центр нужно реконструировать

«Мы сделали очень много для того, чтобы наш биатлонный центр был пригоден и для биатлонных, и для лыжных гонок, и уже протестировали стадион на эти новые стандарты», – сказала Наталья Комарова. Она считает, что менять нужно и территорию вокруг стадиона, и сам центр, включая трибуны. Многое будет зависеть от того, как сложится ситуация в спортивном мире, в частности, с выдавливанием России из процессов в этой части. И если противники нашей страны преуспеют, и у нас больше не будет крупных соревнований – это может негативно повлиять на целесообразность реконструкции биатлонного центра.

UPD. 13.44 Пресс-конференция окончена — она длилась 2 часа 40 минут, за это время журналисты задали 37 вопросов.