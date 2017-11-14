Правительство РФ предлагает освободить электромобили от транспортного налога на пять лет

Правительство России выдвинуло предложение освободить электромобили от транспортного налога с 2018 года на пять лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра финансов Илью Трунина.

По предположениям, данная поправка будет внесена в Налоговый кодекс. Все льготы по региональному налогу на федеральном уровне не принимаются и не компенсирутся, напомнил глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.

Отметим, что обсуждение транспортного налога для электромобилей продолжится сегодня, 14 ноября.