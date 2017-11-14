​В результате землетрясения в Иране погибло более 450 человек

В результате землетрясения мощностью 7,3 в иранской провинции Керманшах более 450 человек погибли и свыше 7000 пострадали, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

Люди вынуждены бежать из своих домов не смотря на холод. Землетрясение коснулось как минимум 14 провинций Ирана.

Отметим, что в Ираке в результате землетрясения по меньшей мере шесть погибли и 68 получили ранения. На севере страны, в Курдистане 7 человек погибли и 325 пострадали.

Проведению спасательных работ мешают оползни, последовавшие за землетрясением.