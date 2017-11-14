На V Всероссийский форум рабочей молодежи зарегистрировалось более 600 человек

Ежегодно география форума расширяется и юбилейный форум охватит молодежь из более чем 60 регионов России от Калининграда до Камчатского края.

Образовательная программа будет направлена на приобретение новых компетенций участниками форума и обмен опытом, а также развитие молодежного самоуправления и самоорганизации в трудовых коллективах. Что касается культурной программы, участников ждет ярмарка вакансий, создание портрета рабочей молодежи, закладка капсулы времени с посланием участникам следующего форума и другое.