​В Ханты-Мансийске подвели итоги Чемпионата округа по пауэрлифтингу

В чемпионате участвовали 130 спортсменов Югры в дисциплинах силового троеборья — жиме штанги лежа на горизонтальной скамье, приседании со штангой на спине и тяге штанги.

Самый лучший результат сради девушек нашего региона показала мастер спорта из Сургута Вероника Чащухина, которая в сумме трех упражнений подняла 367,5 килограмма. Рекордный вес среди всех возрастных категорий по коэффиценту Вилкса смогла взять 19-летняя ханты-мансийская спортсменка Эльмира Абдуллаева. У женщин первой стала Мария Кирикова из Нягани.

Среди крупногабаритных пауэрлифтеров в абсолютном зачете лучший когалымчанин Илья Мишин. Представитель Пойковского Павел Воробьев завоевал «золото» в возрастной категории до 18 лет. А Александр Давлетзянов из Ханты-Мансийска, подняв в сумме в трех упражнениях по усредняющему коэффициенту более 560 кг, стал лучшим в мужском зачете.