​Участники ВФМС в Сочи рассказали губернатору Югры о новых проектах

13 ноября, в Ханты-Мансийске состоялась встреча главы региона Натальи Комаровой и всех 45 участников ВФМС, волонтеров представлявших Югру. Поводом для диалога стал отчет о проделанной ребятами работе на фестивале, о новых идеях и проектах, которые появились благодаря этому глобальному событию.

С главой региона были обсуждены такие проекты, как создание этнографического центра в Ханты-мансийском районе, экологический проект «Сбережем леса» и проект «Взаимодействие активной молодежи Югры с молодежными объединениями Германии».