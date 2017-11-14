​Сургутская ТПП отстояла интересы пассажироперевозчиков и избавила их от многомиллиардных затрат

Юристы Сургутской торгово-промышленной палаты смогли доказать, что требование Министерства транспорта России об обязательном страховании жизни и здоровья водителей признано необоснованным и избыточным.

Напомним, что летом нынешнего года Минтранс Российской Федерации выступил с инициативой, предполагающей обязательное страхование сотрудников автопредприятий, занимающихся перевозками пассажиров: водителей и кондукторов. По аналогии с обязательным страхованием пассажиров общественного транспорта, которое действует на территории страны последние несколько лет. Идея, на первый взгляд, благая, если бы не одно «но»: за чей счет?

Цифры говорят сами за себя – расходы могут составить от 11,2 до 190,4 миллиарда рублей, - резюмировала специалист СТПП