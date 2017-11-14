Телеканал RT: мы не знаем, откуда нам поступают деньги из России

Во время регистрации RT в качестве иностранного агента из заполненной анкеты стало ясно, что телеканал не знает, откуда из России ему поступают деньги, сообщает «ЭХО Москвы» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте американского Минюста.

Там отмечено, что подразделение RT в США принадлежит автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости». Однако заявитель не может сказать, кто её спонсирует.

По данным РБК, в этом году организация «ТВ-Новости» получит из российского бюджета, в общей сложности, почти 19 миллиардов рублей.

Напомним, что российские ответные меры против западных СМИ будут прописаны поправкой к законопроекту о нежелательных организациях.