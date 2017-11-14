Райкин уверен, что ряд проверок в «Сатириконе» это месть Мединского. Он просит «урезонить» министра

Художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин уверен, что Владимир Мединский мстит ему за слова о цензуре, сообщает «Meduza».

«Он не может мне простить моего высказывания на съезде Союза театральных деятелей и того, что я несколько раз уличал его в неправде и боролся против его несправедливых решений, касающихся театра „Сатирикон“. Просто вредит самым последовательным прицельным планомерным образом. Сейчас посягает на наше строительство: хочет его остановить, ему помешать», — заявил Райкин.

Константин Райкин обратился к «высоким властным инстанциям, которые находятся над министерством культуры»: «Ну давайте, дорогие друзья, как-то урезоним нашего министра».