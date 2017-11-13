Редактор «Новой газеты» покинет свой пост после 24 лет работы

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, возглавлявший газету 22 года, уйдет с этого поста в пятницу, 17 ноября, сообщает «Ведомости». По словам Муратова, он не выдвинул свою кандидатуру на выборах главреда, которые пройдут в эту пятницу.

Муратов сообщил РБК, что решение связано с его усталостью. «Еще два года назад я сказал редакции, что это мой последний срок. Вернусь ли я на этот пост когда-нибудь, пока не могу сказать», - заявил Муратов. На пост главреда претендуют шеф-редактор «Новой» Алексей Полухин, гендиректор Сергей Кожеуров и редактор отдела «Политика и экономика» Кирилл Мартынов.

Муратов был одним из основателей «Новой» в 1993 г., сразу стал в газете заместителем главного редактора, а в 1995 г. - главным редактором. Сейчас «Новая газета» выходит три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. В числе ее последних громких расследований - материал о преследованиях геев в Чечне и о группах смерти среди подростков.