В Саранске при обрушении строящегося здания погибли два человека

В Саранске при обрушении строящегося здания под завал попали три человека, сообщает «ТАСС» со ссылкой на экстренные службы.

«Из-под завалов спасен один человек, он госпитализирован», – уточнили в экстренных службах. Двое других погибли. «Из-под завалов извлечены два человека без признаков жизни», – сказал источник. На месте происшествия работают спасатели. Ведется разбор завалов.

По предварительным данным, причиной обрушения могло стать нарушение правил безопасности при проведении строительных работ.

Информация была также подтверждена в ГУ МЧС. «ЧП произошло на строящемся объекте в Саранске. Предварительно, есть пострадавшие, точное количество уточняется», - сказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по Мордовии Николай Кучканов.