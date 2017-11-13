​В сети обсуждают, что самолет «ЮТэйр» чуть не разбился при посадке. В компании нештатную ситуацию отрицают

Авиакомпания «ЮТЭйр» опровергает информацию о том, что во время посадки во Внуково самолет компании мог разбиться, сообщает «РБК Тюмень». В пресс-службе «ЮТЭйр» заявляют, что полет и посадка прошли в штатном режиме.

«Информация, распространяемая каналом Mash, не соответствует действительности. Чрезвычайной ситуации не было, воздушное судно не входило в «режим сваливания», вибросигнализатор штурвала (Stick Shaker) не срабатывал. Для достижения оптимальных параметров посадки командир воздушного судна увел самолет на второй круг», — прокомментировали ситуацию в «ЮТэйр».

По версии телеграм-канала Mash, пилоты якобы нарушили схему захода на посадку и скоростной режим. Чтобы избежать аварии, самолет ушел на второй круг.